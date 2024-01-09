انت الان تتابع خبر حريق مستشفى الديوانية يطيح بـ12 مسؤولا في دائرة الصحة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، أصدر قرارا بسحب يد 12 مسؤولا في دائرة صحة الديوانية اليوم بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على اثر زيارته مساء أمس لمحافظة الديوانية للوقوف على تداعيات حريق مستشفى النسائية والأطفال".