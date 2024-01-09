شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان كوريا الجنوبية يوافق على مشروع قانون يحظر تجارة لحوم الكلاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق برلمان كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يحظر أكل لحوم الكلاب وبيعها، في خطوة من شأنها أن تضع نهاية لهذه الممارسة المثيرة للجدل والمستمرة منذ قرون في ظل دعم متزايد للرفق بالحيوان.

وكان يُنظر إلى تناول لحم الكلاب في السابق على أنه وسيلة لتعزيز القدرة على التحمل في الصيف الكوري الرطب، إلا أن الأمر أصبح نادرا ويقتصر في الأغلب على بعض كبار السن، وسط تزايد الانتقادات لكيفية ذبح الكلاب.

أغلبية برلمانية "تنقذ الكلاب"

وجرت الموافقة على مشروع القانون الذي اقترحه الحزب الحاكم بأغلبية ساحقة بلغت 208 أصوات مقابل امتناع عضوين عن التصويت في البرلمان المكون من غرفة واحدة، بعد أن وافقت عليه لجنة الزراعة أمس الاثنين.

وسيدخل التشريع حيز التنفيذ بعد فترة سماح مدتها ثلاث سنوات. ويعاقب على مخالفة القانون بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامات قدرها 30 مليون وون (22800 دولار).

وقالت الجمعية الكورية للكلاب الصالحة للأكل، وهي تحالف للمربين والبائعين، إن الحظر سيؤثر على 3500 مزرعة تقوم بتربية 1.5 مليون كلب بالإضافة إلى ثلاثة آلاف مطعم.