وفيات الزلزال تتجاوز 200 في اليابان

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت السلطات المحلية في اليابان إن عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب محافظة إيشيكاوا والمناطق المحيطة بها في وسط البلاد تجاوز المئتين.

وقالت وكالة كيودو للأنباء إن الشرطة المحلية بدأت اليوم الثلاثاء، عملية بحث واسعة النطاق بمشاركة نحو 100من أفرادها، تحت أنقاض سوق تهمته النيران في واجيما، حيث اندلع حريق كبير في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 6ر7 درجة على مقياس ريختر.

ويواصل أكثر من 28 ألف شخص البقاء بمراكز الإجلاء في محافظة إيشيكاوا.

وتركزت الوفيات الناجمة عن الزلزال، الذي سجل 7 درجات كحد أقصى على مقياس شدة الزلازل في البلاد، في واجيما وسوزو، في حين لم يتبين العدد الفعلي للمفقودين بسبب تضارب المعلومات.

ووافقت حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا اليوم الثلاثاء على تخصيص 74ر4 مليار ين (33 مليون دولار) من الأموال الاحتياطية في ميزانية 2023 المالية لدعم ضحايا زلزال شبه جزيرة نوتو ومن بين ذلك إجراءات لمساعدة المتضررين على التعامل مع الطقس البارد.

وقال كيشيدا إن حكومته تعتزم أيضا زيادة الأموال الاحتياطية المخصصة في مشروع الموازنة للسنة المالية التي تبدأ في أبريل المقبل من 500 مليار ين حاليا، لتمويل جهود التعافي من الكوارث.