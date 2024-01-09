قوى الامن عممت صورة طفل مجهول الهوية عثر عليه في محلة حارة حريك

افادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة بأن "فجر اليوم 9-1-2024 وفي محلة حارة حريك، عثر على طفل عمره حوالى 5 سنوات، يدعى حسب أقواله "بديع"، مجهول باقي الهوية".
وعممت بناءً على اشارة القضاء المختص صورته، وطلبت من الذين يعرفونه أو يعرفون أي شيء عن ذويه، الاتصال بفصيلة حارة حريك في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 541501-01، بغية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعادته إلى عائلته.
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