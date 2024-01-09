أبرق المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار الى المراكز الإقليمية والعضوية، "استنادا الى نشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في لبنان، والتي حذرت من حلول منخفض جوي ابتداء من الليلة سيطال كافة المناطق اللبنانية وسيستمر تأثيره حتى يوم الأحد ما قد يرافق ذلك من مخاطر محتملة نتيجة غزارة المتساقطات واشتداد سرعة الرياح"، داعيا الى "رفع الجهوزية واستنفار كافة العناصر في المراكز المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية، والابقاء على أعلى درجات التأهب للتدخل فورا وتقديم المساعدة للمواطنين والمقيمين عند الضرورة".
وشدد خطار على "ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني درءا للمخاطر وسعيا لانقضاء هذه العاصفة دون التعرض لأي سوء".
كانت هذه تفاصيل خبر خطار أبرق إلى وحدات الدفاع المدني لتأمين الجهوزية الى حدها الأقصى تحسبا لمخاطر العاصفة المرتقبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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