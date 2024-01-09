انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية للسفيرة الأمريكية: يجب وضع برنامج عمل محدد لقوات التحالف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رشيد استقبل في قصر بغداد، سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق ألينا رومانوسكي والوفد المرافق لها، وجرى، خلال اللقاء، بحث التطورات الأمنية الأخيرة في العراق والمنطقة، وتم التأكيد على ضرورة الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وتكاتف الجهود الدولية للحد من الأزمات والتوترات واعتماد مبدأ الحوار الجاد والتفاهمات بين الأطراف الإقليمية والدولية".

وتطرق رئيس الجمهورية، بحسب البيان، إلى "وضع قوات التحالف الدولي في العراق الذي يجب أن يكون ضمن إطار الدعم للقوات الأمنية في مجالات التدريب وتقديم الاستشارات، مشيرا إلى أهمية وضع برنامج عمل محدد لها"، مشيرا الى ان "العراق حريص على بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار والعالم وبما يخدم مصالح العراق وشعوب المنطقة ويسهم في تقريب وجهات النظر بين الدول".

وجدد رشيد، وفق البيان، "موقف العراق الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة وقف العدوان وعمليات الاستهداف اليومي للسكان المدنيين في غزة والمدن الفلسطينية الأخرى، مؤكدا أن تداعيات الحرب على قطاع غزة انعكست سلبا على استقرار المنطقة بكاملها، موضحا ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي والولايات المتحدة بشكل خاص مسؤوليتهما لوقف العدوان على فلسطين".

بدورها أكدت السفيرة الأمريكية "أهمية توطيد العلاقات والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك ووفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين جمهورية العراق والولايات المتحدة"، مشيرة إلى "حرص الولايات المتحدة على أمن واستقرار المنطقة ودعم الجهود الدولية لإنهاء الأوضاع في فلسطين".