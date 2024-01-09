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بيريز يتدخل لحسم صفقة انتقال نجم البايرن لمدريد

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بغداد - ياسين صفوان - وتستهدف إدارة ضم ألفونسو ديفيز، نجم بايرن ميونخ الألماني، منذ الصيف الماضي.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، تحدث بيريز بشكل مباشر مع وكيل ديفيز، كما أن مسؤولي ريال مدريد يتواصلون معه بانتظام لحسم الصفقة في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن ريال مدريد حث وكيل ديفيز على رفض مفاوضات التجديد مع بايرن ميونخ، والضغط على الفريق البافاري لكي يسمح له بالرحيل في نهاية الموسم.

وأوضحت الشبكة أن مفاوضات التجديد متوقفة حاليا بين ديفيز ومسؤولي بايرن ميونخ.

وينتهي عقد ديفيز مع البافاري في صيف 2025، وسيكون بايرن مجبرا على بيع اللاعب في الصيف المقبل، وإلا سيخسره مجانا بعد عام واحد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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