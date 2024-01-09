بلينكن: يجب توحيد الضفة وغزة تحت حكم قيادة فلسطينية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على ضرورة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت حكم قيادة فلسطينية.

وأضاف أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة أمر أساسي لاستقرار كل المنطقة على الأمد البعيد، بحسب ما نقلت “وول ستريت جورنال”.

وكان من المتوقع أن تواجه أهداف إدارة بايدن طويلة المدى مقاومة من قبل الحكومة اليمينية الإسرائيلية، التي تعارض إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

ورهن نتنياهو بقاءه السياسي على عرقلة قيام دولة فلسطينية، ورفض اقتراحا أميركيا بأن تلعب السلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية دورا في مستقبل غزة.

جولة بلينكن

يذكر أن جولة بلينكن الإقليمية تشمل أيضًا توقفًا في الضفة الغربية ومصر يوم الأربعاء.

وهذه هي الزيارة الرابعة التي يقوم بها بلينكن إلى الشرق الأوسط منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، والعملية العسكرية الإسرائيلية التي أدت لمقتل حوالي 23 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، في غزة، وفقاً للسلطات الصحية الفلسطينية.