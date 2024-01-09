مصرع وفقدان أكثر من 6 آلاف مهاجر خلال عام 2023

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت منظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية غير الحكومية، في تقرير اليوم الثلاثاء، بأن ما لا يقل عن 6618 مهاجرًا لقوا مصرعهم أو فُقِدوا أثناء محاولتهم الوصول إلى البلاد خلال العام الماضي.

ونددت المنظمة، وفقا لقناة (فرانس 24)، بهذه الأرقام، منتقدةً سلطات الدول التي يتحدر منها هؤلاء المهاجرون، وداعية لضرورة تشديد الرقابة على الهجرة وحفظ حق هؤلاء الأشخاص الذين يبحثون عن حياة أفضل في أوروبا، ولا توفّر موارد كافية لعناصر الإغاثة.

يشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة، التي تعتمد على شهادات غير مباشرة ومقالات، أحصت أكثر من 1200 حالة وفاة أو فقدان على طرق الهجرة إلى إسبانيا.