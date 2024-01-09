بيربوك تطالب إسرائيل بوقف تعديات المستوطنين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الحكومة الإسرائيلية بتحصين وحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية من تعديات المستوطنين وبملاحقة جرائم العنف. وخلال زيارتها لبلدة فلسطينية في الضفة، قالت الوزيرة الألمانية «من مسؤولية الحكومة الإسرائيلية تنفيذ وفرض سيادة القانون عندما يتعرض أشخاص يقيمون هنا بشكل مشروع لهجمات بشكل غير مشروع». وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أن من مسؤولية الجيش الإسرائيلي أن يحمي الفلسطينيين من المستوطنين.



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