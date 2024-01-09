الرئيس الجزائري يعزي الدحدوح

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وجاء في رسالة التعزية «إن اغتيال الصحفي حمزة وائل الدحدوح، جراء العدوان الصهيوني الهمجي، هو استهداف مقصود للأطقم الإعلامية التي تؤدي دورها، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحق الحماية التي يخولها لهم».
كما عزى الرئيس الجزائري من خلال وائل الدحدوح وعائلته، «كل أهالي الصحفيين الشهداء الذين قضوا في هذا العدوان الغاشم المستمر على غزة».
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