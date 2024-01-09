الرئيس الجزائري يعزي الدحدوح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون برقية تعزية إلى الصحفي الفلسطيني في قناة الجزيرة، وائل الدحدوح وعائلته، إثر اغتيال نجله حمزة، «برصاص الغدر الصهيوني، ليرتقي شهيدا ويلتحق بمعظم أفراد أسرته الشهداء».

وجاء في رسالة التعزية «إن اغتيال الصحفي حمزة وائل الدحدوح، جراء العدوان الصهيوني الهمجي، هو استهداف مقصود للأطقم الإعلامية التي تؤدي دورها، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحق الحماية التي يخولها لهم».

كما عزى الرئيس الجزائري من خلال وائل الدحدوح وعائلته، «كل أهالي الصحفيين الشهداء الذين قضوا في هذا العدوان الغاشم المستمر على غزة».

