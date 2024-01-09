انت الان تتابع خبر تطور جديد يخص انتقال مبابي الى ريال مدريد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وينتهي تعاقد مبابي، في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، وقد دخل في الفترة القانونية التي يمكنه خلالها التوقيع لأي نادٍ آخر.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد لا يزال يرغب في التعاقد مع مبابي، على الرغم مما حدث في صيف 2022.



وكان ريال مدريد قد أتم اتفاقه مع مبابي، على ضمه مجانًا في صيف 2022، قبل أن يتراجع اللاعب في اللحظة الأخيرة ويجدد تعاقد مع باريس لمدة موسمين.

وأكدت الصحيفة، أنه في ريال مدريد، هناك من يرى ضرورة التعاقد مع مبابي، وهناك من لا يراهنون على توقيعه.

وأضافت الصحيفة، أن ريال مدريد لا ينوي دفع مكافأة انقال لمبابي بقيمة 130-150 مليون يورو، كما كان متفقا عليه في صيف 2022، كما أنه لن يكون هو الأعلى أجرًا في الفريق.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه إذا أراد مبابي الانتقال لريال مدريد، عليه أن يدرك أنه سيكسب الكثير من الأموال، ولكن أقل بكثير مما يحصل عليه في باريس سان جيرمان.

وبناء على ما سبق ذكره، فإن ريال مدريد لن يدخل أي مزادات من أجل مبابي، ويجب أن يؤكد اللاعب على رغبته في اللعب لريال مدريد ويقبل بشروط النادي، وأن يتحرك هو للقيام بكل الأمور اللازمة.