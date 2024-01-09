شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 53 شخصاً في انفجار مصنع مستحضرات طبية غرب طهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب 53 شخصاً إثر حادث انفجار مصنع للمستحضرات الطبية في محافظة البرز غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وأوضح رئيس مركز إدارة الطوارئ الطبية في المحافظة، أحمد مهدوي، في تصريح صحفي اليوم، نقل جميع المصابين إلى المستشفيات، مبيناً أن الحالة الصحية العامة لبعضهم حرجة فيما حالة الغالبية منهم جيدة.

انفجار طهران

قال رئيس منظمة خدمات الإطفاء والسلامة حسين عاشوري "إنه جرى إخماد حريق هائل اندلع في المصنع جراء الانفجار، ونقوم بتأمين المكان".

وأضاف أنه وقعت أضرار كبيرة في الحادث ويجري التحقيق لمعرفة السبب بدقة، وتقدير حجم الأضرار.