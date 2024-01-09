إطلاق نار في واشنطن بالقرب من البيت الأبيض

افاد مصدر في الشرطة المحلية في واشنطن لوكالة "ريا نوفوستي"، عن "حادثة إطلاق نار وقعت على بعد عدة أبنية من البيت الأبيض، أدت إلى مقتل شخص".

ووفقا للشرطة، وقعت حادثة إطلاق نار في الصباح على بعد بنايتين من البيت الأبيض (في شارع K) - حيث وصلت الشرطة إلى مكان الحادث في حوالي الساعة 5 صباحا بالتوقيت المحلي. وأكد المصدر أنه تم العثور على "رجل بالغ فاقد الوعي، لا يتنفس" مشيرا إلى أنها "قضية قتل"، وأكد أن الرجل توفي لاحقا في المستشفى.

وأكدت الشرطة أن "ضباط إنفاذ القانون في العاصمة الأميركية يحققون في الحادث".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الأميركية أنها "أوقفت قرب البيت الأبيض سائق سيارة اصطدم بسياج المقر الرئاسي، دون أن يتضح ما إذا كان الأمر مجرد حادث مروري عرضي أم متعمدا".