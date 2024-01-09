حكومة الوحدة تتحرك لمعالجة المشكلات في جنوب ليبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي)

تعمل حكومة الوحدة الوطنية على معالجة التحديات والمشكلات التي يعاني منها الجنوب الليبي، وذلك عقب إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس إعلان حالة «القوة القاهرة» على حقل الشرارة عقب إيقاف عدد من المحتجين للإنتاج في حقل الشرارة، بحسب ما أكده مصدر في وزارة النفط بحكومة الوحدة لـ «الاتحاد».

وفي طرابلس، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على ضرورة تطوير التعاون بين مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وأهمها رفع كفاءة المنتسبين للمؤسسة العسكرية، جاء ذلك خلال مشاركته احتفالية بالعاصمة طرابلس.

وأشار الدبيبة إلى انطلاق مسيرة البناء والإعمار في كل المدن والمناطق الليبية، وفي كل المجالات، مشيراً إلى أن البلاد تشهد بناء كوادر المؤسسة العسكرية من خلال تخريج الدفعة الأولى لكلية القيادة والأركان وحصولهم على درجة الماجستير.

سياسياً، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مع السفير الهولندي لدى ليبيا جوست كلارينبيك، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وآخر المستجدات والتحديات التي تواجه العملية السياسية، وجهود المجلس في تحقيق الاستقرار في البلاد.