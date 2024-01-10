شكرا لقرائتكم خبر عن خضع لعملية جراحية.. إصابة وزير الدفاع الأمريكي بسرطان البروستاتا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خضع لعملية جراحية يوم 22 ديسمبر الماضي بعد أن كشف فحص عن إصابته بسرطان البروستاتا.

وأخفى أوستن، الرجل الثاني في قيادة الجيش بعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، دخوله المستشفى في يوم رأس السنة الجديدة عن الرئيس والشعب لأيام، وما زال في المستشفى إلى الآن.

البيت الأبيض

وطالب جمهوريون بارزون بإقالته لهذا السبب، قبل أن يكشف البيت الأبيض عن موقف الرئيس الأمريكي من الأمر.

وأكد البيت الأبيض أمس الاثنين، إن بايدن لا يعتزم إقالة أوستن لتقاعسه لأيام عن الإبلاغ عن دخوله المستشفى.