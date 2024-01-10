شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام مساعد "مستقبل وطن": استهداف صحفيى غزة متعمد لحجب الحقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، إن استهداف الصحفيين فى غزة متعمد لإخفاء الحقيقة عن أعين العالم فى وقت يقف المجتمع الدولي صامت حيال ما يقوم به الاحتلال من ممارسات إجرامية تقع تحت طائلة القانون الدولى.

وأكد هلال، إن الاحتلال يريد اغتيال كل عين تنقل الحقيقة، خاصة وأن الفترة الاخيرة شهدت نقل الصورة كما هى للعالم أجمع، وأن الاحتلال يقوم بأبشع الممارسات الإجرامية ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، ومن ثم استهداف الصحفيين متعمد ففي الوقت الذى يتم منع الصحفيين الدوليين من دخول غزة يتم استهداف المجموعة الباقية.

وأشار وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إلى أن منع الصحفيين الدوليين من دخول غزة يأتي بهدف صرف العالم عما يحدث حيال الشعب الشقيق الأعزل، متابعا:" العالم الآن يعلم ما يجرى على أرض فلسطين، وإن كان سكان غزة يعيشون مأساة الصحفيين يعيشون مأساة خاصة بسبب الحرب.