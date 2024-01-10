شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهها نحو الشمس.. علماء يحاولون إنقاذ مركبة فضائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يحاول مجموعة من العلماء إنقاذ مركبة فضائية قبل نفاد طاقتها، بسبب تسرب الوقود منها بعد انطلاقها، وذلك بمحاولة توجيهها صوب الشمس.

ويعمل العلماء الذين ساعدوا في تطوير جهاز لمهمة على سطح القمر، على مدار الساعة، لجمع بيانات من المركبة قبل أن تفقد الطاقة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" يوم الثلاثاء.

توجيه المركبة صوب الشمس

وانطلقت مركبة "بيريجرين ميشن وان"، التي صنعتها شركة الروبوتات الفضائية الأمريكية "أستروبوتيك" يوم الاثنين، لكنها سرعان ما واجهت تسريبًا في الوقود بعد انطلاقها.

وذكرت الشركة في بيان عبر منصة "إكس"، أن مهندسيها تمكنوا من توجيه المركبة صوب الشمس، حتى تتمكن الخلايا الشمسية من امتصاص ضوء الشمس وشحن بطاريتها.

ولكنها أضافت أن أجهزة الدفع في "بيريجرين"، التي يفترض أن تساعد على المحافظة على مسار التحليق، تعمل الآن "لما يفوق عمرها الافتراضي في الخدمة بكثير"، لوقف انحراف المركبة عن مسارها.

وقال سايمون باربر، الذي ساعد على تطوير جهاز استشعار رئيسي يسمى مقياس الطيف الكلي للغلاف الجوي الخارجي في أداة على متن المركبة، في تصريح لوكالة أنباء "بي إيه ميديا" إنه وزملاءه يعملون في مناوبات لزيادة النتائج من مقياس الطيف الكلي للغلاف الجوي الخارجي، وأن مركبة بيريجرين تواجه عمرًا افتراضيًا محدودًا".