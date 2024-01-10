قمة أردنية فلسطينية مصرية لبحث التطورات في غزة غداً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يعقد العاهل الأردني عبدالله الثاني في مدينة العقبة، غداً الأربعاء، قمة ثلاثية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لبحث التطورات الخطيرة في غزة والمستجدات في الضفة الغربية.

وتأتي القمة -بحسب بيان للديوان الملكي الأردني- ضمن إطار جهود الأردن المستمرة في تنسيق المواقف العربية للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع.