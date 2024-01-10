الحوثيون يستهدفون سفينة في البحر الأحمر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

انية “أمبري” تقارير حول نشاط مشبوه يتعلق بسفينتين تجاريتين جنوب غرب المخا في اليمن.

ورغم ذلك، لم تتحدث التقارير عن حدوث أضرار.

ورأى طاقم ناقلة بضائع سائبة لسانًا من اللهب أو آثار صواريخ، فيما اكتشف طاقم ناقلة بضائع ثلاث زوارق صغيرة على بعد ميل واحد تقريبًا في اتجاه الميناء.

وأفادت “أمبري” في بيان بأن ناقلة البضائع السائبة أبلغت عن إطلاق صاروخين من قبل تلك الزوارق، إلى جانب وجود طائرة مسيرة تحلق أمام السفينة.