شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص في هجوم بشمال غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقى ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم، بينهم ثلاثة من رجال الشرطة، في هجوم إرهابي بالقرب من نقطة تحصيل رسوم على طريق كوهات اندوس السريع، في مدينة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب باكستان.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن التقارير الأولية أفادت بأن أكثر من عشرة إرهابيين هاجموا نقطة التحصيل ونقطة تفتيش أمني، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة من رجال الشرطة.

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وطوقت قوات الشرطة والجيش الباكستانية المنطقة بأكملها، وشرعت في عملية بحث عن الإرهابيين. ويذكر أن المناطق الباكستانية المتاخمة للحدود مع أفغانستان تشهد زيادة كبيرة في الهجمات منذ عودة طالبان للسلطة في 2021.