جلسة لمجلس الوزراء نهار الجمعة

أصدر الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية قرارا رقمه 27/م.ص جاء فيه: "سندا للمادتين 62 و64 من الدستور وإلحاقا بكتابنا الرقم 26 / م.ص. تاريخ 10/1/2024 يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند التاسعة من صباح الجمعة 12 الحالي في السراي الحكومي".

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