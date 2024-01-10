عز الدين: المقاومة تؤكد أن ما يفعله العدو لن يثنيها عن مواصلة تحمّل مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية في المواجهة

شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين، على أن "العدو الإسرائيلي الذي يتمادى في عدوانه وتوسعة الجغرافيا بالقصف والغارات الجوية متجاوزاً بذلك عمق المواجهة وحدودها، ظناً منه أنه يستطيع أن يفرض معادلة على المقاومة، يلامس من خلال تصعيده الواضح خطر الانزلاق لتوسعة الحرب وجرّ المنطقة إلى ذلك، وبالتالي، عليه أن يدرك، أنه يتحمّل المسؤولية الكاملة ونتائج وتبعات هذا التصعيد الذي قد يجر المنطقة لحرب تبدأ ولكن لا يعرف كيف تنتهي".

واشار الى إن "المقاومة تؤكد أن ما يفعله العدو لن يثنيها عن مواصلة تحمّل مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية في المواجهة نصرة لفلسطين وإسناداً لمقاومته، وحماية للبنان والدفاع عن أرضه وشعبه، وليتحمّل العدو مسؤولية الميدان بيننا وبينه".

ولفت إلى أن "العدو الصهيوني وراعيه الأميركي وحلفاء أميركا يعيشون اليوم المأزق الكبير أمام هذه المقاومة البطلة والشجاعة وأمام شعوب هذه المنطقة من غزة إلى الضفة، وسكان الـ48 مروراً بلبنان وسوريا وفلسطين وصولاً إلى العراق واليمن، فيتجوّل الأميركي ليتوسّل حلاً سياسياً، وليفتش عن مخارج ويقنع هذا النظام أو تلك الدولة من أجل إخراج هذا العدو من مأزقه الذي أوقع نفسه فيه".

وجدد النائب عز الدين التأكيد أن "المقاومة أعلنت أن لا كلام قبل وقف العدوان على غزة، وبالتالي، إذا كانت جولة وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن إلى المنطقة من أجل الضغط على حركات المقاومة لوقف وعدم توسع دائرة الحرب، فهو واهم ومشتبه بما يقوم به، ولن يحقق شيئاً، وأما إذا أتى من أجل أن يضغط على "نتنياهو" الذي يفر من مفصلة المحاكمة والتقصير وما صنعه، فهذا أمر آخر".