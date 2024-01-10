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مصر والأردن وفلسطين.. قمة ثلاثية في العقبة لبحث وقف الحرب على غزة

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الشارقة - اميمة ياسر -    

يعقد قادة دول مصر والأردن وفلسطين، اليوم الأربعاء، قمة ثلاثية بمدينة العقبة الأردنية، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووقف إطلاق النار في القطاع.

وسيلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيريه الأردني الملك عبدالله الثاني والفلسطيني محمود عباس، في مدينة العقبة، في لقاء متجدد بين الأطراف الثلاثة، لبحث وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ومن المقرر أن يبحث القادة الثلاثة سبل إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ووقف العدوان، وبحث مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وضرورة توحيد الصف الفلسطيني وتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية في الضفة الغربية وغزة.

وأمس الثلاثاء، أعلن الديوان الملكي الأردني عن عقد قمة ثلاثية بين قادة مصر والأردن وفلسطين، في مدينة العقبة الأردنية، لبحث التطورات في غزة والضفة الغربية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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