تواصل اعتداءات العدوان الغاشم على قطاع غزة ومقتل وإصابة العشرات

ياسر رشاد - القاهرة - لقى عشرات الفلسطينيين مصرعهم، وأُصيب آخرون، منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم الأربعاء، في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مُختلفة من قطاع غزة، في اليوم السادس والتسعين للعدوان على القطاع.

وأفادت مصادر طبية، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، باستشهاد 6 أشخاص وإصابة آخرين بجروح برصاص قوات الاحتلال المُتمركزة على الطريق الساحلي في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، مشيرة إلى أنه تم نقل جثثهم إلى مُستشفى الشفاء غرب المدينة.

واستشهد 15 شخصًا وأصيب العشرات جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية بصاروخ منزلاً مأهولا غرب مدينة رفح جنوب القطاع، نقل غالبيتهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار في المدينة.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلاً في مخيم دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بشكل عنيف ومكثف المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة خان يونس جنوب القطاع، وسقط عشرات الشهداء والجرحى غالبيتهم من النازحين من مدينة غزة، وشمال القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال كذلك مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد عشرين شخصًا على الأقل، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

واستشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلاً في بلدة جباليا شمال القطاع.

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية عشرات القذائف الصاروخية صوب المنازل في منطقة الواحة والسودانية وأطراف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وقبالة بحر وسط وجنوب القطاع، ما أدى إلى وقوع عشرات الجرحى.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي الجوي والبري والبحري على القطاع، مخلِّفا مزيداً من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين ودمار كبير في المنازل والبنايات والشقق السكنية والممتلكات والبنية التحتية.