المبادرة الوطنية الفلسطينية تكشف الدافع الحقيقي وراء زيارة بلكين لنتنياهو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لم تكن للضغط على إسرائيل بل لمحاولة إنقاذها، لافتا إلى أن إسرائيل فشلت في كل ما طرحته وخططت له من اقتلاع المقاومة واسترداد الأسرى وفرض سيطرتها.

وكشف البرغوثي، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، إن هذا الفشل الإسرائيلي هو ما سيساعد على تغيير الوضع، مؤكدا ضرورة الاستفادة من الوضع الجديد عبر مواصلة الضغط لإخراج إسرائيل من كل قطاع غزة، فضلا عن مواصلة المعركة على الصعيد الدولي وإحراج الولايات المتحدة في مجلس الأمن كونها الوحيدة التي تدافع عن استمرار العدوان وترفض وقف إطلاق النار.

وأضاف أن تأكيد الولايات المتحدة على الحق المطلق لإسرائيل في منع تكرار أحداث 7 أكتوبر ورفضها وقف إطلاق النار؛ يعني وقوفها مع استمرار العدوان والحرب، وأن تبقى شريكة في العدوان على الشعب الفلسطيني، وهذا ما يظهر في إصرار بلينكن على المشاركة في اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي.

وتابع البرغوثي، أن إسرائيل أضعفت السلطة الفلسطينية ليس فقط في غزة وإنما في الضفة الغربية أيضا، موضحا أن الحل الفلسطيني الصحيح لحماية حق الشعب في قرارهم المستقل هو الإسراع في تشكيل قيادة وطنية موحدة تضم جميع القوى الفلسطينية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة وتجري انتخابات ديموقراطية حرة، وتصعيد الضغط الشعبي على مستوى العالم، إضافة إلى دعم القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أن ما يعيق وجود قرار فلسطيني مستقل يستفيد من الظروف المتاحة هو عدم وجود وحدة في الموقف الفلسطيني، مؤكدا أهمية استمرار الموقف المصري - الأردني الرافض للتهجير في ظل بطولة وصمود وإصرار الشعب الفلسطيني على البقاء.