الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب 150 هدف بغزة خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه ضرب أكثر من 150 "هدفا إرهابيا" في أنحاء قطاع غزة خلال اليوم الماضي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، إن القوات الإسرائيلية قـ.تلت العشرات من عناصر حماس في مدينة خانيونس جنوب غزة.

وتم الإبلاغ عن بعض أعنف المعارك في الأيام الأخيرة في خانيونس، حيث يدور قتال على الأرض بالإضافة إلى غارات جوية منتظمة.

كما زعم الجيش الإسرائيلي أنه اكتشف أكثر من 15 فتحة نفق تحت الأرض في منطقة المغازي.

وأدعي جيش الاحتلال العثور على منصات إطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار وعبوات ناسفة وآلة تستخدم لتصنيع الصواريخ.

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي، فإن حماس قامت ببناء متاهة من الأنفاق تمتد على كامل القطاع – وهي شبكة تحت الأرض تستخدم لنقل الأشخاص والبضائع، وتخزين الصواريخ والذخائر، وإيواء مراكز سيطرة حماس.