سامي الجميل التقى السفير الفرنسي: نقلنا له هواجسنا بما يتعلق بتطورات الجنوب

اشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بعد لقائه السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، الى انه "كانت جلسة مهمة ومثمرة مع السفير الذي نقلنا له هواجسنا بما يتعلق بتطورات الجنوب".
اضاف:" قلقون لأن لا أحد يتكلّم عن اللبنانيين الذين نزحوا داخل بلدهم وعشرات الآلاف الذين تركوا قراهم، وللاسف خارجية الدولة لا تتحدث بالموضوع".
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