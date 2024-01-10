انت الان تتابع خبر التغييرات الاخيرة في المقاعد اخّرت حسم الحكومات المحلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يتأجل بشكل مؤقت حسم حصص مجالس المحافظات بين الأطراف السياسية الفائزة, ويحصل ذلك على خلفية اجراء تغييرات في عدد من مقاعد مجلسي محافظة ديالى والديوانية .. ويأتي ذلك متزامنا مع انباء تشير الى أن المفاوضات بين التحالفات والجهات الفائزة قد تحسم خلال يومين.



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