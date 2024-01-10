الصين تطلق قمرًا صناعيًا جديدًا لرصد الظواهر الكونية الغامضة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أطلقت الصين قمرًا صناعيًا جديدًا لرصد الظواهر العابرة الغامضة في الكون، التي تشبه وميض الألعاب النارية؛ بهدف الكشف عن الجوانب العنيفة وغير المعروفة من الكون.

وأطلق القمر الصناعي الذي يزن نحو 1.45 طنًا، ويأخذ شكل زهرة لوتس، بواسطة الصاروخ الحامل (لونغ مارش-2 سي) من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين أمس الثلاثاء.

ويحمل القمر الجديد اسم (مسبار آينشتاين)، ويستخدم تقنية جديدة من الأشعة السينية مستوحاة من عين جراد البحر.

ويتكون من تلسكوبات الأشعة السينية واسعة المجال، ووحدتين من تلسكوبات الأشعة السينية للمتابعة، حيث تشكل مرصدًا فضائيًا لمساعدة العلماء على التقاط الضوء الأول الناتج عن انفجارات المستعر الأعظم، والبحث عن إشارات الأشعة السينية المصاحبة لأحداث موجات الجاذبية وتحديدها بدقة، واكتشاف الثقوب السوداء الخاملة وغيرها من الأجرام السماوية الخافتة العابرة والمتغيرة في الكون البعيد.