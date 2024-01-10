رئيس الوزراء الأردني ضمن فريق دولي لمساندة القضية الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأربعاء، أنه سيشارك ضمن فريق قانوني لمساندة القضية الفلسطينية في محكمة العدل الدولية، واصفا ذلك بأنه يعتبر شرفا لا يدانيه شرف، وأنه لن يتبدل يوما، وأن هذا الأمر هو ما تشربه الأردنيون في بيوتهم.

وأعلن الخصاونة خلال جلسة مجلس النواب الأردني، أن الأردن سيقدم المطالعات والمرافعات والحجج القانونية اللازمة أمام محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى الإبادة الجماعية في غزة التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهي قضية وليست استشارة، مبنية على اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

كما أضاف رئيس الوزراء الأردني: "موقفنا لم يتبدل، ومستمسكون بمبادئنا في الدفاع عن فلسطين وقضيتها العادلة، ونتشرف بأن نتصدى ونساهم ونشارك ونقدم خبراتنا في خدمة الشأن الفلسطيني والقضية الفلسطينية".

فيما أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات علنية يومي 11 و12 يناير الجاري، في الدعوى التي أقامتها دولة جنوب إفريقيا، بحق إسرائيل، بتهمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان لها، إن جنوب إفريقيا "أكدت أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة، لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة للقضاء على فلسطينيي غزة، كما أنها منذ 7 أكتوبر 2023 (إسرائيل) على وجه الخصوص، فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في محاكمة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية".

وذكرت المحكمة أن جنوب إفريقيا أكدت أيضا أن إسرائيل "انخرطت، وتنخرط، وتخاطر بالمزيد من الانخراط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني".