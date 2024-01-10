خلال الاحتفال بالذكرى السنوية للعلاقات.. مباحثات ثنائية بين إندونيسيا والفلبين

ياسر رشاد - القاهرة - عززت حكومتا إندونيسيا والفلبين العلاقات الثنائية في الاقتصاد والسياسة والأمن خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين .

وصرح بذلك الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، عقب محادثاته مع نظيره الفلبيني فرديناند ماركوس الابن اليوم،الأربعاء، في قصر مالاكانيانج الرئاسي في مانيلا، بحسب وكالة الأنباء الفلبينية .

وقال ويدودو إن "75 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين إندونيسيا والفلبين تمثل زخما ممتازا لمواصلة تعزيز التعاون الملموس بين البلدين"، مشيرا إلى أنه في مجالات السياسة والأمن، اتفق البلدان على تعزيز التعاون الحدودي من خلال تشجيع تسريع مراجعات اتفاقية دوريات الحدود، واتفاقية عبور الحدود، وتسوية حدود الجرف القاري، وتعزيز التعاون الدفاعي.

من جانبه، أعرب ماركوس عن تفاؤله بأن العلاقات المعززة بين الفلبين وإندونيسيا ستستمر حتى بعد انتهاء ولاية الرئيس الإندونيسي ويدودو في أكتوبر 2024.

وقال ماركوس إن البلدين عززا "علاقة حقيقية مبنية على سبعة عقود ونصف من الثقة والتفاهم المتبادل والمشاركة الواسعة على مر السنين".

ووصل ويدودو إلى مانيلا أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام تهدف إلى تعزيز علاقات إندونيسيا مع الفلبين.