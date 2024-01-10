بالصور- محافظ قنا يعطي إشارة بدء موسم عصر القصب بمصنع سكر نجع حمادي

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

أعطى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إشارة بدء الموسم الـ 127 لعصر القصب بمصنع سكر نجع حمادى، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس عبدالرحمن عبدالعزيز رئيس قطاعات مصنع سكر نجع حمادي.

وألقى محافظ قنا عيدان القصب في عصارة المصنع معلنا بدء موسم العصير لعام 2024م بمصنع سكر نجع حمادي، مؤكدا أن موسم عصر القصب، يعد بمثابة موسم الخير للمزارعين، لما يمثله محصول القصب من أهمية استراتيجية في توفير السكر، كأحد أهم السلع الغذائية الأساسية للشعب المصري، مشيرا إلى أن محافظة قنا تعد الأولى على مستوى الجمهورية في إنتاج السكر من خلال 3 مصانع لتكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادى ودشنا وقوص.

وتبلغ المساحة المزروعة بمحصول قصب السكر بالمحافظة حوالي 120 ألف فدان تمثل حوالى 35% من إجمالى المساحة المنزرعة بالقصب على مستوى الجمهورية تنتج حوالي 3 ملايين طن قصب خام تنتج بدورها حوالي 300 ألف طن سكر سنويا .

وقدم "الداودي" التهنئة لمزارعي قصب السكر بالمحافظة، والعاملين بمصنع سكر نجع حمادي بمناسبة بدء موسم العصير، وتابع مراحل إنتاج السكر، بدءا من عمليات الشحن والتفريغ والعصر والمعالجة الكيميائية والحرارية والترويق وفصل الرواسب والتبخير والطبخ والبلورة وفصل السكر والتجفيف والتعبئة والتخزين ، داعيا إلى مواصلة العمل والإنتاج لأنهما السبيل الوحيد لبلوغ مصر مكانتها التي تليق بها بين مصاف دول العالم.

وأكد الداودي أن الدولة لا تألوا جهدا لتطوير زراعة قصب السكر من خلال التجارب والأبحاث التي تقوم بها المراكز البحثية لزراعة أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة أفضل للأمراض والآفات .

و أوضح المهندس رئيس قطاع مصانع سكر نجع حمادي، أن المصنع استعد لموسم العصير بتجهيز كافة القطاعات وصيانة المعدات والآلات كما تم تجهيز خطوط قطارات الديكوفيل التى تمر بقرى مركز نجع حمادى وتنتهى بمصنع السكر ، مشيرا إلى أن هذا الموسم يعد الموسم الـ 127منذ إنشاء المصنع عام 1897 ، لافتا إلى أن المصنع شهد العديد من عمليات التطوير منذ ذلك التاريخ أبرزها عام 1994 .