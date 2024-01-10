بـ"كوكتيل مخدرات".. ضبط 7 عناصر إجرامية بحملات أمنية في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان – دمياط)، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن أسوان

ضبط 3 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (7.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدري "الهيروين، الشابو"- 2 فرد محلى وطلقة)، وتنفيذ 629 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (7.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8.500 كيلو جرام لمخدر البانجو- 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة- فرد محلى وطلقتين)، وبحوزة (4 متهمين لـهم معلومات جنائية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية، وجاء ذلك يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.