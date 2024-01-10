غادة تطلب خلع زوجها: "بيحب المكرونة بالفراخ أكتر مني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "غادة. ط"، 30 سنة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمحكمة مصر الجديدة، مبررة طلبها: " بيحب الأكل أكتر مني وكل يوم مكرونة بالفراخ".

قالت الزوجة في دعواها رقم 438 لسنة 2022: "تزوجت تقليديًا من (محمود. م) بعد ترشيحه من والدي، وجدته ميسور ماديًا ويعمل بنفس مجال أهلي بالاستيراد والتصدير"

أضافت الزوجة: "لاحظت بعد الزفاف رفضه الشديد لجلب خادمة بالبيت وصمم على ذلك تركته يفعل ما يريد، جعلني أقوم بطبخ الأكل يوميا ولا يريد تغييره مكرونة بالفراخ فقط".

اقترح والدة السيدة الاستمرار بالعلاقة، وردد قائلاً "طيب خليكي معه هيتغير"، لكن الزوجة شعرت باستحالة المعيشة، لرفضه معظم طلباتها.

غضبت الزوجة في منزل أهلها وفشلت كل محاولات الصلح بينهما ما جعلها تطلب الطلاق لكنه رفض، لجأت إلى محكمة الأسرة ورفعت دعوى خلع لا تزال منظورة حتى الآن.