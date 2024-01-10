توجيه بتطوير ورفع كفاءة مرسى الإسعاف النهري بمعهد ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

وجه الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، الإدارات المعنية بالهيئة بالعمل على تطوير ورفع كفاءة مرسى الإسعاف النهري بمعهد ناصر، بما يتوافق مع المخطط العام لتطوير المعهد كمدينة طبية عالمية.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بضرورة تضافر جهود مؤسسات وهيئات وزارة الصحة وقطاعاتها لتحقيق رؤية القيادة السياسية الرامية إلى تحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية عالمية.

وتابع "رشيد" ما تم من تطوير ورفع كفاءة لانش الإسعاف النهري رقم (10) المخصص لخدمة المجرى الملاحي لنهر النيل الملاصق لمعهد ناصر، حيث تم رفع اللانش خارج مياه نهر النيل إلى اليابسة لفحص بدن اللانش والتأكد من سلامته وصلاحيته للملاحة بمجرى نهر النيل، كما تم إخضاع جسد اللانش لعملية معالجة وعزل كامل لمنع تأثر هيكله الخارجي بفعل مياه النيل.

كما امتد التطوير ليشمل كافة تجهيزات اللانش الإسعافية والتي تتيح للانش العمل كوحدة عناية مركزة أثناء مهام الإنقاذ والإسعاف التي تنفرد بتقديمها هيئة الإسعاف المصرية لقاطني الجزر النيلية ورواد البواخر والمراكب النيلية.

ووجه "رشيد" بتطوير مرسى إسعاف معهد ناصر ورفع كفاءته، وكذلك تطهير موقع المرسى، وتعميق الغاطس الخاص بالمرسى لتيسير حركة اللانش أثناء انطلاقه لتلبية الاستغاثات الإسعافية الخاصة بالمواطنين.