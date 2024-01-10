انفرد بالفتيات في الصيدلية.. المحكمة تستمع لطليقة "متحرش مدينة نصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تستمع محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، إلى أقوال طليقة "صيدلي مدينة نصر" المتهم بممارسة الرذيلة مع السيدات وهتك عرض الفتيات وتصويرهن.

كانت الأجهزة الأمنية ضبط المتهم لقيامه بالتحرش بالفتيات داخل الصيدلية خاصته.

بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث من سيدة بتضررها من أحد الأشخاص (صيدلي وصاحب صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول).

اتهمت مُقدمة بالبلاغ الصيدلي بالتحرش بالفتيات حال قيامه بتوقيع الكشف الطبي عليهن داخل الصيدلية خاصته وتصويرهن بواسطة كاميرات الصيدلية، وتفريغ مقاطع الفيديو المسجلة والاحتفاظ بها.

وقدَّمت "بطاقة ذاكرة" موثق عليها بعض مقاطع الفيديو حال قيامه بالتحرش بالفتيات، وأضافت بتحصلها على "كارت الذاكرة" من طليقة المشكو في حقه.

ضبطت قوة أمنية المتهم، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.