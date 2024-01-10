بالصور- نائب رئيس جامعة أسوان يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الآداب

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أجرى اليوم الأربعاء، الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الامتحانات بكلية الآداب، والتي يخوضها ما يقرب من 3000 طالب وطالبة علي مستوى الفرق الأربعة، والتي بدأت أمس الثلاثاء الموافق 9 يناير وتنتهي في يوم 26 يناير الجاري

وقال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن أعمال الإمتحانات تسير بشكل منتظم بواقع لجنتين يوميا، مع توفير كافة سبل الراحة للطلاب والعمل علي تذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب مع المتابعة الميدانية لكافة اللجان بمختلف الكليات.

واطمأن نائب رئيس الجامعة، على سير أعمال الامتحانات، وعلى وجود أستاذ المادة للرد على أي استفسار للطلاب.