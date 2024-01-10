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بلينكن: نتانياهو طمأنني بأن إعادة التوطين خارج غزة ليست ضمن سياسة الحكومة الإسرائيلية

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نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن تأكيده انه "أبلغت رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو رفض واشنطن أي مقترحات تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة".

واكد بلينكن ان "نتانياهو طمأنني بأن إعادة التوطين خارج غزة ليست ضمن ​سياسة​ الحكومة الإسرائيلية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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