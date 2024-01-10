نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن تأكيده انه "أبلغت رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو رفض واشنطن أي مقترحات تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة". واكد بلينكن ان "نتانياهو طمأنني بأن إعادة التوطين خارج غزة ليست ضمن ​سياسة​ الحكومة الإسرائيلية".

كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن: نتانياهو طمأنني بأن إعادة التوطين خارج غزة ليست ضمن سياسة الحكومة الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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