ميقاتي التقى وزيرة خارجية المانيا: لبنان يحترم القرارات الدولية كافة بدءا باتفاق الهدنة

بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزيرة خارجية المانيا انالينا بيربوك في العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في غزة وجنوب لبنان.

وأكد ميقاتي "الحرص على افضل العلاقات مع المانيا"، شاكرا "دعم المانيا لبنان على المستويات كافة". وشدد على" ان لبنان يحترم القرارات الدولية كافة بدءا باتفاق الهدنة، بهدف تحقيق الاستقرار الدائم جنوب لبنان".وطالب بدعم الجيش لتمكينه من القيام بمهامه".

ورأى انه "حان الوقت لايجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، وبالتالي البدء بوقف اطلاق النار واطلاق مسار دولي لحل نهائي وشامل على قاعدة الدولتين".

أما الوزيرة الالمانية فشددت على "اهمية تطبيق القرار الدولي الرقم 1701".

في سياق منفصل، التقى ميقاتي المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، التي وضعته في أجواء الاجتماع الذي سيعقد الأسبوع المقبل بين الامين العام للامم المتحدة وجميع مدراء ومسؤولي البرامج السياسية للأمم المتحدة في العالم.

كما اطلعت فرونتسكا من ميقاتي على مضمون رسالته الموجهة الى الامين العام والأمم المتحدة في ما خص القرار 1701 والأوضاع في الجنوب.