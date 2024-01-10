تيوا سافاج يقدم شكوى رسمية ضد دافيدو بسبب تهديدات مزعومة

ياسر رشاد - القاهرة - قدمت المغنية وكاتبة الأغاني النيجيرية الشهيرة ، تيواتوب أومولارا سافاج ، المعروفة باسم تيوا سافاج ، التماسا ضد نجم Afrobeats ، ديفيد أديليكي ، المعروف شعبيا باسم دافيدو ، بسبب تهديد مزعوم لحياتها.

في عريضة موجهة إلى مفوض شرطة ولاية لاغوس Fayoade Adegoke ، والتي يتم تداولها عبر الإنترنت ، تدعي سافاج أن الفنانة "غير المتاحة" المشهورة هددتها ردا على منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحثت تيوا مفوض الشرطة على محاسبة دافيدو على أي ضرر محتمل لها، مؤكدة أنه سعى للحصول على تحذيرات من خلال علاقاتهما المشتركة.

يبدو أن الصراع متجذر في ارتباط تيوا سافاج بصوفيا مومودو ، والدة دافيدو المنفصلة عن الطفل، تصاعد الخلاف بعد منشور تيوا على Instagram الذي ظهرت فيه هي وصوفيا مومودو.

ويحدد الالتماس اعتراض دافيدو على المنشور، متهما تيوا بالسخرية منه واستخدام لغة مهينة.

وجاء في العريضة: "أكتب إليكم لألفت انتباهكم إلى موقف محزن يتعلق بي، وتيواتوب أومولارا سافاج، المعروف شعبيا باسم تيوا سافاج، وديفيد أديليكي، المعروف شعبيا باسم دافيدو".

تروي تيوا رسائل دافيدو التي تحذرها وتزعم سلوكا غير محترم، وتؤكد على صداقتهما السابقة ، بما في ذلك الدعم خلال تحدياته.

تختتم تيوا بالتعبير عن مخاوفها من التحرش عبر الإنترنت وخارجه وتحمل دافيدو المسؤولية عن أي ضرر يلحق بها أو بعائلتها.

اكتسب الخلاف بين الفنانين اهتماما عاما في 6 يناير عندما قاموا بإلغاء متابعة بعضهم البعض على Instagram.

على الرغم من الصداقة السابقة والتجارب المشتركة بين أطفالهما ، ظهرت مواجهات خاصة مزعومة على المدونات النيجيرية ، مما كشف عن تبادل ساخن بين النجمين.

يولد الوضع الذي يتكشف اهتماما وقلقا واسع النطاق داخل مجتمع الترفيه النيجيري.