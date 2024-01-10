أسامة حمدان: أسرى العدو لن يعودوا ما لم يستجب لشروط المقاومة وأوّلها وقف العدوان

أكّد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، أنّ "أسرى العدو لن يعودوا ما لم يستجب لشروط المقاومة، وأوّلها وقف العدوان"، مشددًا على أنّ "العدو فشل في تحقيق أي من أهدافه".

كلام حمدان جاء خلال المؤتمر الصحفي لحركة "حماس" في العاصمة اللبنانية بيروت حول آخر مستجدات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ورأى حمدان أنّ "الإدارة الأميركية لا تزال تنظر إلى الأمور في غزة بعين إسرائيلية"، موضحًا أنّ "الفلسطينيين وحدهم لهم الحق في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم وعاصمتها القدس"، مشيرًا إلى "أننا نرحب بأي جهد مساند لشعبنا ومؤيد لإنهاء العدوان".