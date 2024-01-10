بلينكن: أوضحنا لإيران أن دعمها للحوثيين يجب أن يتوقف

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن استمرار جماعة الحوثي اليمنية في شن هجمات على ممرات الشحن التجارية بالبحر الأحمر سيكون له عواقب، وإن بلاده أوضحت لإيران أن الدعم التي تقدمه لها يجب أن يتوقف.

واوضح بلينكن للصحفيين في المنامة بالبحرين، "حاولنا أيضا مرارا أن نوضح لإيران، كما فعلت بلدان أخرى، أن الدعم الذي تقدمه للحوثيين، وخاصة في هذه الأعمال، يجب أن يتوقف".