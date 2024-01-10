استطلاع لرويترز: ترامب يحظى بدعم 49% من الجمهوريين بالولايات المتحدة في سباق الترشيح الرئاسي

أظهر استطلاع لوكالة "رويترز"، أنّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يحظى بدعم 49% من الجمهوريين في الولايات المتحدة في سباق الترشيح الرئاسي.
ويستعد كل من رون ديسانتيس ونيكي هايلي لآخر مناظرة الأربعاء قبل بدء التصويت في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لاختيار مرشحه للرئاسة، إذ يسعى كل منهما لتصوير نفسه كأفضل بديل لدونالد ترامب المتصدّر في استطلاعات الرأي حتى اللحظة.
وتأتي المواجهة المباشرة قبل خمسة أيام من أول سباق مهم للترشح في آيوا التي تعد حاسمة في تحديد الشخصية الأوفر حظا لخوض الانتخابات.
ويحتل ترامب الصدارة رغم التحديات القانونية التي يواجهها لكنه تغيّب عن المناظرات التلفزيونية، إذ يعتبر أنه لن يحقق أي مكاسب من التعرّض لهجمات في ساعات ذروة المشاهدة من خصومه المتخلّفين عنه في الاستطلاعات.
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