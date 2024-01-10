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باكستان تؤكد ضرورة اتخاذ تدابير قوية لمكافحة الأوبئة

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واس- إسلام آباد 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكر، ضرورة اتخاذ تدابير فعّالة وقوية ومشتركة لمعالجة الأوبئة ومكافحة انتشار الأمراض، بالإضافة إلى معالجة التحديات الداخلية والخارجية المتعلقة بالصحة.

صرح بذلك خلال افتتاحه اليوم "القمة العالمية للأمن الصحي" المنعقدة في إسلام آباد لمدة يومين، عاداً أن هذه القمة الأولى من نوعها شرف لباكستان.

معاناة من

رحب رئيس الوزراء الباكستاني بجميع الوفود المشاركة في القمة، مضيفاً بأنه من الضروري حل المشاكل الصحية في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن جائحة كورونا قد جلبت عدم الاستقرار الاقتصادي في العالم، وما زال العالم يعاني من ذلك، وأن الصحة تعد تحديًا عالميًا بحاجة إلى تضافر الجهود الدولية للتعامل معها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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