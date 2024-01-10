شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بجلسة "الشيوخ": توفير الدواء وتسعيره أولوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب حسام الخولى، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ:" سعر الدواء يشغل كل بيت مصرى، ولكن وجود الدواء هو الأهم فى هذا الأمر، مطالبا بأن يكون هناك سرعة ونظام فى تسعير الدواء والبدائل الموجود ة، لأن البطء فيها يُشعر المواطن أن الدواء اللى بعشرة جنيه غير موجود واللى موجود المستورد فقط".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب سالم شتيوى سالمان موجه إلى وزير الصحة والسكان لاستيضاح سياسة الحكومة الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

وقال النائب ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، إن الأمن الصحي والدوائي جزء من الأمن القومى المصرى، والإنسان يستطيع تحمل نقص الغذاء لكنه لا يستطيع تحمل نقص الدواء، مطالبا حل مشكلة العجز فى الاطباء، والتصدى لهجرة الأطباء وحل مشكلة الإفراج الجمركى عن مستلزمات الادوية لايجاد حل لمشكلة صناعة الدواء.

فيما أشار النائب أيمن عبد المحسن ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، إلى أن السياسة الصحية الوطنية فى مصر حجر الزاوية فى بناء الامة، لافتا الى ضرورة توفير الخدمات الصحية الجيدة والارتقاء بها مشيدا بكلام وزير الصحة من الإنفاق على الصحة بلغ 220 مليار جنيه وبحلول 20230 سيكون هناك ضمان لتوافر الخدمات الصحية الجيدة لجميع المواطنين.