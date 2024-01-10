العراق يدعو قوات التحالف لمغادرة أراضيه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد العراق مطالبته بضرورة انسحاب قوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة من البلاد، وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني «إن حكومته تريد خروجا سريعا ومنظما لقوات التحالف عن طريق التفاوض»، ووصف وجود تلك القوات بالمزعزع للاستقرار في ظل التداعيات الإقليمية لحرب غزة.

وشدد في مقابلة مع «رويترز» من بغداد على أن هناك حاجة لإعادة تنظيم العلاقة مع القوات الأمريكية، حتى لا تكون هدفا أو مبررا لأي طرف سواء كان داخليا أو خارجيا للعبث باستقرار البلاد والمنطقة، كما أوضح أن خروج تلك القوات يجب أن يتم عبر التفاوض.

وجاء الموقف الرسمي العراقي، بعدما اكتسبت الدعوات التي أطلقتها منذ فترة طويلة فصائل مسلحة موالية لإيران، لرحيل التحالف الدولي، زخما إثر ضربات أمريكية متتالية، كان آخرها ضربة طالت الأسبوع الماضي مقرا لحركة النجباء المنضوية ضمن الحشد الشعبي.

فيما أثارت تلك الضربات، التي جاءت ردا على عشرات الهجمات على القوات الأمريكية في البلدين منذ أن شنت إسرائيل حربها على غزة، مخاوف من أن يصبح العراق مرة أخرى مسرحا لصراع إقليمي.

ومنذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، تعرض الجيش الأمريكي بالفعل لأكثر من 100 هجوم على الأقل من فصائل مسلحة في العراق وسوريا عبر مزيج من الصواريخ والطائرات المسيرة الملغمة، وردت أمريكا عبر ضرب عدد من الفصائل الموالية لإيران في البلدين.

وتنشر الولايات المتحدة 3400 جنديا في العراق وسوريا ضمن قوات التحالف التي تقدم المشورة والمساعدة للقوات المحلية من أجل منع عودة تنظيم داعش الذي سيطر عام 2014 على مساحات كبيرة من الأراضي في البلدين قبل هزيمته.

القوات الأمريكية في المنطقة: