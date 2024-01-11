شكرا لقرائتكم خبر عن بركان جزيرة فلوريس.. حالة تأهب قصوى في إندونيسيا.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الإندونيسية حالة التأهب القصوى بسبب أنشطة بركان "ليوتوبي لاكي-لاكي" الواقع في جزيرة فلوريس شرقي البلاد، عقب ثوران جديد بعد أسابيع من النشاط المتزايد في البركان وأوامر الإخلاء الأولى في أوائل شهر يناير، ورُصد اليوم الرماد البركاني على بعد كيلومترين فوق قمته.

وقال المسؤول المحلي بينيديكتوس بوليبابا هيرين، إن على السكان الإخلاء الفوري إلى أماكن آمنة لتجنب الرماد الساخن، مشيرًا إلى أن السلطات المحلية افتتحت ملجأين مؤقتين يستوعبان حاليًا قرابة خمسة آلاف شخص، بينما تم إجلاء ألفي شخص حتى الثاني من يناير.

بركان جزيرة فلوريس

رفع مركز "علم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية"، مستوى حالة التأهب إلى المستوى الرابع، وهو أعلى مستوى، كما تم إنشاء منطقة حظر بطول خمسة كيلومترات حول فوهة البركان.

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في منطقة المحيط الهادئ، ويتسبب التقاء صفائح قارية بنشاط زلزالي وبركاني كبير، حيث تضم البلاد قرابة 130 بركانًا نشطًا.