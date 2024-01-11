شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: المقاطعات الأفغانية كلها تواجه انعدامًا في الأمن الغذائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواجه جميع المقاطعات في أفغانستان أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي، وفقًا لما ذكره برنامج الأغذية العالمي.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريح صحفي مساء الأربعاء في نيويورك، إن مساهمات المانحين واسعة النطاق والمستدامة ساعدت ملايين الأفغان على اجتياز فصلي الشتاء الماضيين القاسيين، وانتشلت أكثر من5 ملايين شخص من حافة المجاعة.

نقص هائل في التمويل

وأضاف دوجاريك، أنه وبعد عام من النقص الهائل في التمويل، لم يعد باستطاعة البرنامج الآن سوى مساعدة الأسر الأكثر يأسًا على البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء، وذلك بحصص غذائية عند أدنى مستوياتها المطلقة.

وأشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي يحتاج بشكل عاجل إلى 670 مليون دولار أمريكي للوصول إلى 15.2 مليون رجل وامرأة وطفل بالمساعدات الغذائية والتغذوية المنقذة للحياة، ودعم سبل العيش.