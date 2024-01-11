بوليتيكو عن مسؤولين: إدارة بايدن دعمت خطة تتيح إبعاد قوات حزب الله عن الحدود لكن المحادثات توقفت قبل أيام

نقل موقع بوليتيكو الأميركي عن مسؤولين، قولعهم إن "هناك تقديرا استخباريا أميركيا بتزايد خطر استهداف حزب الله أميركيين في الشرق الأوسط أو داخل أميركا".

ولفتوإلى أن "المعلومات الاستخبارية الأميركية تشير إلى أن حزب الله قد يفكر في استهداف قوات أميركية أو دبلوماسيين".

هذا، وأفاد موقع بوليتيكو عن مسؤولين، بأن "إدارة بايدن دعمت خطة تتيح إبعاد قوات حزب الله عن الحدود لكن المحادثات توقفت قبل أيام".